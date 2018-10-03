Золото продолжает дорожать 3 октября на неопределенности в Италии

Стоимость золота сохраняет положительную динамику в среду утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за неопределенности вокруг бюджетных перспектив Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,8 доллара, или на 0,22%, до 1209,6 доллара за тройскую унцию; стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,73% - до 14,8 доллара за унцию.

Цены на золото начали расти во вторник на фоне увеличения спроса на более надежные активы в свете неопределенных бюджетных перспектив в Италии. Правительство страны на прошлой неделе достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП, что превышает первоначальные цели. В то же время бюджетные детали пока не известны, а итальянские СМИ сообщили, что к 2021 году власти страны хотят сократить дефицит до 2% ВВП. Участники торгов ждут более конкретных заявлений от правительства Италии.

Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума в 2,3 триллиона евро, сообщал Центральный банк страны в июне текущего года.

"Неожиданное возвращение темы с огромным госдолгом Италии в новостные заголовки выгоняет "медведей" с рынка драгоценных металлов", - полагает аналитик BullionVault Адриан Эш (Adrian Ash), мнение которого приводит агентство MarketWatch.