Евро дорожает к доллару 3 октября после значительного падения днем ранее

Курс евро в среду утром повышается по отношению к доллару в рамках коррекции после того, как новости из Италии способствовали резкому удешевлению единой европейской валюты во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET курс евро к доллару рос до 1,1578 доллара против уровня предыдущего закрытия в 1,1547 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 113,65 иены за доллар со 113,66 иены по итогам предыдущих торгов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 95,34 пункта.

Коррекционный рост курса евро в среду происходит после того, как во вторник валюта подешевела к доллару на 0,3% на обеспокоенности за бюджетную ситуацию в Италии, где была достигнута договоренность о дефиците бюджета на 2019 год на уровне 2,4% ВВП, что превышает первоначальные цели властей страны. Поддержку единой европейской валюте в среду утром обеспечивают новые сообщения в итальянских СМИ о том, что правительство страны планирует постепенно снижать дефицит бюджета до 2% ВВП к 2021 году.

"Евро получил поддержку после того, как новые сообщения относительно итальянского бюджета способствовали закрытию коротких позиций по евро после распродаж на фоне бюджетных опасений", - прокомментировал агентству Рейтер президент FPG Securities в Токио Коджи Фукайя (Koji Fukaya).