Японским биржам ужесточат правила хранения криптоактивов

Ассоциация бирж виртуальных валют Японии (JVCEA) планирует установить лимит на суммы криптовалют, хранящихся на «горячих» кошельках биржах. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что ограничение будет составлять 10-20% от депозитов клиентов. Ужесточение регулирования криптоиндустрии связано с недавним взломом биржи Zaif. Тогда злоумышленникам удалось похитить около $60 млн.

JCEA также пересматривает разработанные летом инициативы, связанные с криптовалютной деятельностью в Японии. Ассоциация представит рекомендации для сертификации японскому Агентству финансовых услуг (FSA) в ближайшее время.

Напомним, в июле JVCEA предложила установить ограничения на объемы торгов для некоторых пользователей. Тогда же Ассоциация выступила с предложением ограничить кредитное плечо в маржинальной торговле до соотношения 1:4

Ранее ForkLog сообщал, что JVCEA намерена получить статус «сертифицированной ассоциации бизнеса в сфере финансовых расчетов». Это позволит организации устанавливать правила саморегулирования для местной индустрии криптовалют.