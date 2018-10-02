Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины за август почти не изменилась

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 сентября 2018 года составляла 55,03%, что на 0,03 процентных пункта (п.п.) меньше, чем месяцем ранее, соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Центробанк уточняет, что доля просроченной задолженности в портфеле государственных банков снизилась на 0,63 п.п. - до 70,26%, в том числе ПриватБанка - на 0,29 п.п., до 84,24%.

Доля проблемных кредитов у иностранных банковских групп возросла на 0,72 п.п. - до 42,48%, у банков с частным капиталом – на 0,78 п.п. - до 25,38%, у неплатежеспособных финучреждений - на 0,56 п.п. - до 52,31%.

Объем кредитного портфеля банков за август возрос на 4% - до 1,192 трлн грн.

С начала 2018 года доля проблемных кредитов увеличилась на 0,49 п.п., объем портфеля – на 9,25%.

Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 сентября составляла 29,19%, что на 0,05 п.п. больше, чем месяцем ранее, и на 0,87 п.п. больше, чем на конец 2017 года. При этом общий объем таких активов за август возрос на 3,55% - до 2,34 трлн грн, с начала года - на 6,45%.

Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление, в частности, определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL).

Согласно новым правилам, нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 - для банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.