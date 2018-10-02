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28 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $24,4 млн до $273,9 млн
10:33 02.10.2018 |
В пятницу, 28 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 24,4 млн долларов по сравнению с 27 сентября до 273,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,5 млн долларов по сравнению с 27 сентября до 316,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 19 коп. в пятницу опустился на 8 коп. до 28,25 UAH/USD.
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