28 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $24,4 млн до $273,9 млн

В пятницу, 28 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 24,4 млн долларов по сравнению с 27 сентября до 273,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,5 млн долларов по сравнению с 27 сентября до 316,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 19 коп. в пятницу опустился на 8 коп. до 28,25 UAH/USD.