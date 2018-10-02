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Стоимость золота коррекционно растет 2 октября после снижения днем ранее
08:33 02.10.2018 |
Стоимость золота растет во вторник утром после снижения по итогам предыдущих торгов на укреплении доллара и ожиданиях дальнейшего повышения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,5 доллара, или 0,3%, до 1195,7 доллара за тройскую унцию; стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,36% - до 14,58 доллара за унцию.
Рост на рынке драгоценного металла происходит после того, как по итогам понедельника золото подешевело на 0,4% из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежной политики ФРС США. ФРС по итогам последнего заседания 25-26 сентября ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых. Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. Также в 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.
"Повышение базовой ставки, хорошие показатели экономического роста США и подъем на американских фондовых рынках - это только некоторые из тем, которые оказывают давление на цены на золото", - считает аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит агентство Market Watch.
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