Доллар продолжил дорожать 2 октября после новости о новом торговом договоре

Курс доллара во вторник утром умеренно растет по отношению к основным мировым валютам после новости о готовящемся заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET курс доллара к иене рос до 113,95 иены за доллар со 113,91 иены по итогам предыдущих торгов, курс евро к доллару опускался до 1,1573 доллара против уровня предыдущего закрытия в 1,1578 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 95,31 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать сообщения о новом торговом соглашении США, Канады и Мексики, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа. На этом фоне в понедельник были зафиксированы распродажи более надежной иены, которые способствовали росту курса доллара до максимума с ноября.

Управляющий филиалом State Street Bank в Токио Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что довольно сильным уровнем сопротивления станет отметка 114,7 иены за доллар. По мнению эксперта, именно в районе этого уровня вероятны распродажи доллара в паре с иеной на фоне фиксации прибыли инвесторами.