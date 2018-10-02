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Доллар продолжил дорожать 2 октября после новости о новом торговом договоре
08:15 02.10.2018 |
Курс доллара во вторник утром умеренно растет по отношению к основным мировым валютам после новости о готовящемся заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET курс доллара к иене рос до 113,95 иены за доллар со 113,91 иены по итогам предыдущих торгов, курс евро к доллару опускался до 1,1573 доллара против уровня предыдущего закрытия в 1,1578 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 95,31 пункта.
Инвесторы продолжают отыгрывать сообщения о новом торговом соглашении США, Канады и Мексики, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа. На этом фоне в понедельник были зафиксированы распродажи более надежной иены, которые способствовали росту курса доллара до максимума с ноября.
Управляющий филиалом State Street Bank в Токио Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что довольно сильным уровнем сопротивления станет отметка 114,7 иены за доллар. По мнению эксперта, именно в районе этого уровня вероятны распродажи доллара в паре с иеной на фоне фиксации прибыли инвесторами.
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