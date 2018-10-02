Доллар 1 октября стабилен к евро, подорожал к иене до максимума почти за год

Курс доллара США слабо меняется в паре с евро, при этом к иене американская валюта укрепилась до максимального уровня за одиннадцать месяцев.

Евро торгуется к 15:46 кв в районе $1,1610 против $1,1604 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро к иене находится к указанному времени в районе 132,33 иены по сравнению со 131,94 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,90 иены против 113,70 иены в пятницу.

Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3091 против $1,3031 днем ранее.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился в понедельник на 0,14%.

Канадский доллар подскочил к доллару США на 0,8%, до $0,78 за канадский доллар, на новости, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой.

Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

Тем временем евро по-прежнему испытывает давление из-за обнародованного в пятницу бюджета Италии на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП. Ранее министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП.

