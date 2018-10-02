Финансовые новости
- |
- 02.10.18
- |
- 01:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар 1 октября стабилен к евро, подорожал к иене до максимума почти за год
16:44 01.10.2018 |
Курс доллара США слабо меняется в паре с евро, при этом к иене американская валюта укрепилась до максимального уровня за одиннадцать месяцев.
Евро торгуется к 15:46 кв в районе $1,1610 против $1,1604 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро к иене находится к указанному времени в районе 132,33 иены по сравнению со 131,94 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,90 иены против 113,70 иены в пятницу.
Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3091 против $1,3031 днем ранее.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился в понедельник на 0,14%.
Канадский доллар подскочил к доллару США на 0,8%, до $0,78 за канадский доллар, на новости, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой.
Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.
Тем временем евро по-прежнему испытывает давление из-за обнародованного в пятницу бюджета Италии на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП. Ранее министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы, униаты и госпереворот. Как Кирилл пугал Варфоломея Украиной
|Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 выросло на 10% до 1,5 тыс.
|Объем частных денежных переводов в Украину во 2-м квартале вырос на 24,6% до $2,8 млрд
|Как Украина будет подгонять под стандарты НАТО все свои танки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Старт нового финансового месяца и квартала обусловил сдержанную активность участников валютного рынка
|Рынок акций Украины начал торги в октябре умеренным ростом
|Украина присоединится к депозитарию ценных бумаг Clearstream
|Украина в IV кв.-2018 девять раз предложит валютные ОВГЗ
|Доллар 1 октября стабилен к евро, подорожал к иене до максимума почти за год
|Франц Фукс: Все автомобили в Украине должны быть застрахованы
Это интересно
|Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
|Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии
|Facebook представила игровой VR-шлем
|Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут
|Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения
|В Индии измена - больше не преступление
|Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов