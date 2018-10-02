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НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,71 коп. до 28,2142 грн
12:29 01.10.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 6,71 коп. до 28,2142 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 0,44 коп. до 28,2813 UAH/USD.
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