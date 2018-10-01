27 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $21,9 млн до $249,5 млн

В четверг, 27 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 21,9 млн долларов по сравнению с 26 сентября до 249,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 17,9 млн долларов по сравнению с 26 сентября до 296,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в повышения на 9 коп. в четверг вырос 19 коп. до 28,33 UAH/USD.