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Золото дешевеет на укреплении доллара к основным мировым валютам
10:41 01.10.2018 |
Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне удорожания американской валюты из-за прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины ее базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,5 доллара, или 0,29%, до 1192,7 доллара за тройскую унцию, стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,52% - до 14,635 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,08%, до 95,21 пункта. Укрепление доллара происходит после того, как ФРС США по итогам последнего заседания 25-26 сентября ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых, и регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. Также в 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.
Золото чувствительно к изменению ставки ФРС США, повышение которой традиционно поддерживает курс доллара. В таком случае металл становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на золото и приводит к его удешевлению. "Цены на золото по-прежнему зависят от курса доллара на данном этапе", - полагает аналитик OCBC Барнабас Ган (Barnabas Gan), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Эксперт добавил, что состояние экономики США сейчас лучше, чем ожидалось, что также является положительным фактором для доллара. В четверг минторг страны сообщил, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении. Таким образом, показатель продемонстрировал самые высокие темпы роста с третьего квартала 2014 года.
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