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Курсы валют по карточным операциям на 01.10.18
10:36 01.10.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 1 октября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0000
|28.3286
|32.5500
|33.1126
|4.1300
|4.3500
|ОТП Банк
|28.1500
|28.3500
|32.5800
|32.8400
|Укрсоцбанк
|28.0000
|28.2500
|32.2500
|32.8500
|Ощадбанк
|27.8500
|28.3500
|32.0000
|33.2000
|2.7000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.0500
|28.3500
|32.4500
|32.9000
|Укрэксимбанк
|27.9000
|28.2700
|32.6100
|33.4100
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.3000
|32.3625
|32.9000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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