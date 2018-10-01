Финансовые новости
- |
- 01.10.18
- |
- 11:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Южной Корее исключат криптовалютные компании из венчурного бизнеса
Кабинет министров Южной Кореи принял решение законодательно убрать связанные с торговлей цифровыми активами компании из категории венчурного бизнеса. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местные СМИ.
Целью инициативы является «укрепление сотрудничества между учреждениями» и защита граждан от «незаконной деятельности», связанной с цифровыми активами.
«Зафиксированные инциденты отмывания денег и хакерские угрозы, связанные с продажей цифровых активов и операциями на блокчейне, вынуждают создать определение для этого бизнес-сектора. Он будет отделен от венчурных предприятий и выведен из-под действия соответствующей нормативной базы», - объясняют решение южнокорейского правительства местные СМИ.
В августе этого года Администрация малого и среднего бизнеса Республики Корея уже исключила обмен криптовалют из законодательства, регулирующего венчурные компании. Новая поправка стала следующей законодательной инициативой на базе принятого летом решения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объем частных денежных переводов в Украину во 2-м квартале вырос на 24,6% до $2,8 млрд
|Как Украина будет подгонять под стандарты НАТО все свои танки
|Заказ Захарченко. Когда Пушилин нахлебается макеевской водицы
|Финансисты объяснили укрепление гривни 28 сентября сезонным фактором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|27 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $21,9 млн до $249,5 млн
|Золото дешевеет на укреплении доллара к основным мировым валютам
|Курсы валют по карточным операциям на 01.10.18
|Объем частных денежных переводов в Украину во 2-м квартале вырос на 24,6% до $2,8 млрд
|Через ТАСкомбанк обналичено 4 млрд грн
|В Южной Корее исключат криптовалютные компании из венчурного бизнеса
|Иена дешевеет к доллару 1 октября на подготовке нового торгового соглашения США, Канады и Мексики
Это интересно
|Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения
|В Индии измена - больше не преступление
|Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов
|Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер
|Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
|Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel