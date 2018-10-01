В Южной Корее исключат криптовалютные компании из венчурного бизнеса

Кабинет министров Южной Кореи принял решение законодательно убрать связанные с торговлей цифровыми активами компании из категории венчурного бизнеса. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местные СМИ.

Целью инициативы является «укрепление сотрудничества между учреждениями» и защита граждан от «незаконной деятельности», связанной с цифровыми активами.

«Зафиксированные инциденты отмывания денег и хакерские угрозы, связанные с продажей цифровых активов и операциями на блокчейне, вынуждают создать определение для этого бизнес-сектора. Он будет отделен от венчурных предприятий и выведен из-под действия соответствующей нормативной базы», - объясняют решение южнокорейского правительства местные СМИ.

В августе этого года Администрация малого и среднего бизнеса Республики Корея уже исключила обмен криптовалют из законодательства, регулирующего венчурные компании. Новая поправка стала следующей законодательной инициативой на базе принятого летом решения.