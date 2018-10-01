Иена дешевеет к доллару 1 октября на подготовке нового торгового соглашения США, Канады и Мексики

Курс иены снижается по отношению к доллару в понедельник до минимума с ноября 2017 года из-за уменьшения спроса на более надежные активы после сообщений о достижении США, Канадой и Мексикой нового торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 EET курс иены к доллару снижался до 113,91 иены за доллар со 113,7 иены по итогам предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов курс японской валюты опускался до 113,96 иены за доллар, что является минимальной отметкой с ноября 2017 года. Курс евро к доллару опускался до 1,1597 доллара против уровня предыдущего закрытия в 1,1604 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 95,21 пункта.

В центре внимания рынков ранее в понедельник оказалось совместное заявление главы МИДа Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, согласно которому США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA.

Старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki), чьи слова приводит агентство Рейтер, считает, что это уберет один из факторов неопределенности для рынков и "приведет к росту доверия к экономике США, поэтому интерес к рисковым активам может с легкостью увеличиться".