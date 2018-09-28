Финансовые новости
- |
- 28.09.18
- |
- 19:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Евро дешевеет 28 сентября на опасениях в отношении бюджета Италии
17:08 28.09.2018 |
Евро дешевеет в пятницу относительно всех основных мировых валют на опасениях в отношении Италии, где в пятницу был представлен бюджет на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП.
Дефицит, заложенный в бюджет, в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства, отмечает Dow Jones.
Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированного в июне партиями "Движение пяти звезд" и "Лига".
Министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП. Его он рассматривает как безопасный для сдерживания роста госдолга страны, который сейчас занимает второе место по величине среди европейских стран после Греции.
Размер дефицита бюджета Италии вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку экономика страны является системно важной для Евросоюза. После официального выхода Великобритании из ЕС, Италия станет его третьей по величине экономикой, пишет MarketWatch.
Кроме того, тот факт, что дефицит итальянского бюджета приблизится к 3%-ному пороговому значению ЕС, может осложнить отношения между Римом и Брюсселем.
Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов до $1,1582 - минимума за две недели - по сравнению с $1,1641 на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 131,4 иены против 131,98 иены накануне.
"События в Италии крайне негативны для евро", - отмечает валютный аналитик Brown Brothers Harriman Уин Тин. По его мнению, "капитуляция Дж.Триа может привести к понижению рейтинга Италии в ближайшие недели".
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов в пятницу 0,4%. Курс доллара относительно иены увеличился до 113,45 иены против 113,38 иены накануне.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью
|Непроверяемый Сытник. Почему Луценко может не дождаться аудита НАБУ
|Не вся земля будет проходить через электронные торги, - гендиректор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев
|Доллар на межбанке 27 сентября продолжил активно дорожать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПФТС исключила из биржевого реестра акции «Мотор Сичи»
|Евро дешевеет 28 сентября на опасениях в отношении бюджета Италии
|Депозитные ставки для физлиц 28.09.18
|Фондовые индексы Азии выросли 27 сентября, исключением стала Южная Корея
|НБУ повысил справочное значение официального курса гривни на 0,44 коп. до 28,2813 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 28.09.18
Это интересно
|Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер
|Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
|Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel
|Сервис BlaBlaCar впервые стал прибыльным
|Microsoft добавила новые «умные» функции в Office
|Shazam скоро перестанет показывать рекламу