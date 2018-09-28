Евро дешевеет 28 сентября на опасениях в отношении бюджета Италии

Евро дешевеет в пятницу относительно всех основных мировых валют на опасениях в отношении Италии, где в пятницу был представлен бюджет на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП.

Дефицит, заложенный в бюджет, в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства, отмечает Dow Jones.

Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированного в июне партиями "Движение пяти звезд" и "Лига".

Министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП. Его он рассматривает как безопасный для сдерживания роста госдолга страны, который сейчас занимает второе место по величине среди европейских стран после Греции.

Размер дефицита бюджета Италии вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку экономика страны является системно важной для Евросоюза. После официального выхода Великобритании из ЕС, Италия станет его третьей по величине экономикой, пишет MarketWatch.

Кроме того, тот факт, что дефицит итальянского бюджета приблизится к 3%-ному пороговому значению ЕС, может осложнить отношения между Римом и Брюсселем.

Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов до $1,1582 - минимума за две недели - по сравнению с $1,1641 на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 131,4 иены против 131,98 иены накануне.

"События в Италии крайне негативны для евро", - отмечает валютный аналитик Brown Brothers Harriman Уин Тин. По его мнению, "капитуляция Дж.Триа может привести к понижению рейтинга Италии в ближайшие недели".

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов в пятницу 0,4%. Курс доллара относительно иены увеличился до 113,45 иены против 113,38 иены накануне.