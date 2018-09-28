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НБУ повысил справочное значение официального курса гривни на 0,44 коп. до 28,2813 грн
12:25 28.09.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 0,44 коп. до 28,2813 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 14,57 коп. до 28,2857 UAH/USD.
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