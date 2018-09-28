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Курсы валют по карточным операциям 28.09.18
10:43 28.09.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 28 сентября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0000
|28.3286
|32.5500
|33.1126
|4.1300
|4.3500
|ОТП Банк
|28.2500
|28.4500
|32.9600
|33.2500
|Укрсоцбанк
|28.1500
|28.3500
|32.6500
|33.2000
|Ощадбанк
|27.8500
|28.4000
|32.0000
|33.3000
|2.7000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.1000
|28.4000
|32.6500
|33.1000
|Укрэксимбанк
|27.9500
|28.2700
|32.6100
|33.4100
|Райффайзен Банк Аваль
|28.1690
|28.3700
|32.7869
|33.2000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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