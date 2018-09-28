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Coinbase запустила сервисы для начинающих биткоин-инвесторов
10:26 28.09.2018 |
Ведущая криптовалютная биржа США Coinbase представила несколько сервисов для начинающих пользователей.
Сервис Coinbase Bundle позволяет инвестировать сразу в несколько криптоактивов, включая биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic и Litecoin. При этом удельный вес каждой валюты в портфеле пользователя формируется в соответствии с долей этих активов на рынке. Минимальный размер инвестиции в Bundle составляет всего $25.
Обновление позиционируется разработчиками Coinbase как «удобный способ приобретения всех пяти представленных на бирже криптовалют без необходимости создания отдельного ордера для каждой монеты».
Воспользоваться новым инструментом смогут пользователи платформы из США, стран ЕС и Великобритании. Комиссия за приобретение Bundle составит 1,5%.
Также компания представила сервис Coinbase Asset Pages, отображающий сведения о 50 ведущих криптовалютах, в том числе об их рыночной капитализации, текущей цене и ее изменениях, а также ссылки на соответствующие информационные источники.
Coinbase Asset Pages доступен для всех и не ограничивается лишь пользовательской базой компании.
Кроме того, компания представила образовательный сервис Coinbase Learn, призванный ознакомить пользователей с основами работы с криптовалютами.
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