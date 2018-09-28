Исследование: за все время ICO-проекты привлекли $28,4 млрд

Аналитики компании Elementus утверждают, что рынок первичных предложений монет (ICO) по-прежнему довольно активен, Сингапур впервые обогнал США по количеству токенсейлов, а за все время проектами собрано $28,4 млрд.

В своем блоге исследователи отмечают, что в августе ICO-проекты собрали $1,4 млрд, что на 44% больше, чем месяцем ранее. Также они подчеркивают, что этот рынок становится более конкурентным и привлекает внимание все более известных компаний. Кроме того, постепенно обретают популярность security-токены, которым присущи характеристики ценных бумаг.

В то же время аналитики отмечают, что несмотря на декларируемую проектами открытость и прозрачность данных, точную информацию о совокупных суммах привлеченных средств определить довольно сложно.

С момента появления ICO как механизма привлечения инвестиций и по состоянию на конец августа соответствующие проекты привлекли в общей сложности $28,4 млрд. Из них $15,9 млрд были собраны за период с февраля по август текущего года.

Ниже представлена анимированная история токенсейлов. На видео показаны проекты, собравшие как минимум $100 тысяч с начала 2014 по август 2018 года.





На графике ниже представлены данные по собранным ICO-проектами суммам, начиная с сентября 2016 года:

Таким образом, несмотря на явное «ухудшение аппетита» инвесторов в сравнении с февралем 2018 года, картина не такая уж мрачная. Так, собранная ICO-проектами в августе этого года общая сумма средств сопоставима с результатами ноября прошлого года.

Более того, стремительный рост объемов средств произошел в основном за счет таких крупных проектов, как EOS ($4,2 млрд, 06.2017 - 06.2018), Telegram ($1,7 млрд, 02.2018 - 03.2018) и Tatatu ($575 млн, 06.2018). Если исключить эти три проекта из общей картины, то ситуация окажется вполне стабильной, даже не смотря на глубокую рецессию на рынке:

Статистика ICO по месяцам (за исключением EOS, Telegram и Tatatu)

На графике ниже представлена динамика количества токенсейлов по месяцам:

На следующем графике можно увидеть, что впервые в истории в Сингапуре проведено больше ICO, чем в США:



