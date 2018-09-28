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26 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $14,9 млн до $271,4 млн
10:04 28.09.2018 |
В среду, 26 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 14,9 млн долларов по сравнению с 25 сентября до 271,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 3,2 млн долларов по сравнению с 25 сентября до 314,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 3 коп. в среду вырос на 9 коп. до 28,14 UAH/USD.
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