Золото колеблется 28 сентября на фоне незначительного укрепления доллара

Стоимость золота в пятницу колеблется, после достижения в четверг минимума за шесть недель на фоне укрепления доллара после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.13 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,7 доллара, или 0,06%, до 1186,7 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро при этом росла на 0,14%, до 14,31 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 94,98 пункта. В четверг золото подешевело до минимума с 17 августа в 1181,61 доллара.

Основным фактором на рынке золота остается решение ФРС США по ставке. Федрезерв по итогам заседания 25-26 сентября повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых. Вместе с тем ФРС в коммюнике по итогам заседания отказалась от обозначения своей монетарной политики как "стимулирующей".

Аналитики также отмечают, что подтверждение темпов роста ВВП США во втором квартале на уровне 4,2% в годовом выражении обосновывает возможный переход американского регулятора к более жесткой денежно-кредитной политике.

"Публикация окончательной оценки темпов роста ВВП США во втором квартале оказала понижательное воздействие на золото.... Темпы роста экономики остаются уверенными и это объясняет более "ястребиные" комментарии регулятора", - приводит агентство Market Watch мнение старшего валютного стратега OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).

Золото чувствительно к изменению ставки ФРС. Повышение ставки традиционно поддерживает доллар, что негативно сказывается на стоимости золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.