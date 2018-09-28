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Курс доллара стабилен к мировым валютам 28 сентября после роста на данных по ВВП США
08:50 28.09.2018 |
Курс доллара в пятницу слабо колеблется около уровней закрытия предыдущего дня на фоне сильной статистики по ВВП США, которая оправдывает планы Федрезерва по постепенному ужесточению денежной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 94,96 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1643 доллара против уровня предыдущего закрытия в 1,1641 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 113,55 иены за доллар со 113,38 иены.
Согласно опубликованным в четверг данным, реальный рост ВВП США за второй квартал, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 2,2%. Такие темпы роста американской экономики, по мнению аналитиков, позволяют ФРС США сохранять курс на постепенное повышение базовой ставки, уходя от мягкой денежно-кредитной политики. На этом фоне индекс доллара в четверг вырос почти на 1%.
Федрезерв по итогам заседания 25-26 сентября ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых. Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. Также в 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.
"Поддержку курсу доллара также оказывают сезонные факторы - к концу месяца американские инвесторы возвращают денежные средства домой", - прокомментировал старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki), чьи слова приводит агентство Рейтер.
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