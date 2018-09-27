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Курс доллара США уверенно растет 27 сентября, евро дешевеет из-за Италии
17:29 27.09.2018 |
Курс американского доллара к корзине основных мировых валют поднялся в ходе торгов в четверг до максимального уровня за последние 10 дней на итогах заседания Федеральной резервной системы США.
Давление на евро оказывают опасения, что Италия может отложить публикацию бюджета на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня бюджетного дефицита, сообщает MarketWatch.
Евро торгуется днем в районе $1,1685 против $1,1739 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в четверг в районе 132,07 иены по сравнению со 132,34 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,03 иены против 112,73 иены во вторник.
Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3125 против $1,3167 накануне.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подскочил на 0,44% - до 94,7 пункта, что является самым высоким уровнем с 17 сентября.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,29%.
Американский ЦБ днем ранее повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых.
Отказ от обозначения кредитно-денежной политики как "стимулирующей" в коммюнике по итогам заседания не является сигналом какого-либо изменения направления политики Федрезерва, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, "это скорее говорит о том, что политика движется в соответствии с ожиданиями" ФРС.
"Мы по-прежнему ожидаем, о чем говорится в коммюнике, дальнейшего постепенного увеличения целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам", - заявил Дж.Пауэлл.
Кроме того, министерство торговли США в четверг подтвердило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%, сообщает MarketWatch. Нынешние темпы экономического подъема являются максимальными с третьего квартала 2014 года.
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