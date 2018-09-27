Concorde Capital прогнозирует курс гривни 28-29 UAH/USD в октябре

Инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует курс гривни на уровне 28-29 UAH/USD в октябре.

Об этом Українським Новинам рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"В октябре национальная валюта может опуститься до 29 UAH/USD. Многое будет зависеть от новостей от МВФ. Тут вопрос - задержка или незадержка транша. Самое главное - будут ли перспективы получения следующего транша или таких перспектив не будет. Поэтому курс в октябре будет находиться в диапазоне 28-29 UAH/USD", - сказал он.

Эксперт отметил, что МВФ может потребовать утверждения Верховной Радой бюджета на следующий год.

"Пока не очень понятно, сможет ли наш парламент как никогда быть оперативным и в кратчайшие сроки его утвердить", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, проект государственного бюджета 2019 года предусматривает снижение курса гривни до 29,4 UAH/USD до конца года.