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Остатки средств на корсчетах банков 27.09.18
11:07 27.09.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|25 сентября
|51971.2
|26 сентября
|54554.4
|27 сентября
|57035.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 27 сентября - 28,142843 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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