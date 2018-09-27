25 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $80,7 млн до $256,5 млн

Во вторник, 25 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 80,7 млн долларов по сравнению с 24 сентября до 256,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 89,6 млн долларов по сравнению с 24 сентября до 310,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 2 коп. во вторник опустился на 3 коп. до 28,05 UAH/USD.



