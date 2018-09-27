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Золото колеблется вокруг отметки $1,2 тыс за унцию после заседания ФРС
09:24 27.09.2018 |
Стоимость золота незначительно растет в четверг утром на фоне осторожных его покупок после того, как по итогам предыдущих торгов цены на этот драгметалл снизились до минимума за три недели сразу после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,7 доллара, или 0,14%, до 1200,6 доллара за тройскую унцию. По итогам среды золото подешевело до 1199,1 доллара, что является минимальным уровнем закрытия с 4 сентября. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,3% - до 14,45 доллара за унцию.
В четверг инвесторы покупают золото, подешевевшее в среду после решения ФРС США повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз среднего уровня ставки по итогам 2018 года и количества ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре.
Повышение базовой ставки способствует укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам, которое, в свою очередь, уводит вниз стоимость золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в четверг растет на 0,24%, до 94,42 пункта.
Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит телеканал CNBC, полагают, что в дальнейшем стоимость драгоценного металла будет продолжать снижаться.
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