Цена на золото 26 сентября ускорила снижение на решении ФРС США по ставке

Цена на золото несколько ускорила снижение после публикации решения ФРС США поднять базовую ставку до диапазона 2-2,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 9,8 доллара, или на 0,8% - до 1195,2 доллара за тройскую унцию. При этом до объявления решения регулятора актив снижался в цене на 0,44% - до 1199,5 доллара.

Стоимость декабрьского фьючерса на серебро также ускорила снижение - металл дешевеет на 0,71%, до 14,3 доллара за унцию. Перед публикацией пресс-релиза ФРС серебро дешевело на 0,64%.

ФРС США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре.