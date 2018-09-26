Финансовые новости
- |
- 26.09.18
- |
- 23:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена на золото 26 сентября ускорила снижение на решении ФРС США по ставке
22:41 26.09.2018 |
Цена на золото несколько ускорила снижение после публикации решения ФРС США поднять базовую ставку до диапазона 2-2,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.41 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 9,8 доллара, или на 0,8% - до 1195,2 доллара за тройскую унцию. При этом до объявления решения регулятора актив снижался в цене на 0,44% - до 1199,5 доллара.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро также ускорила снижение - металл дешевеет на 0,71%, до 14,3 доллара за унцию. Перед публикацией пресс-релиза ФРС серебро дешевело на 0,64%.
ФРС США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.
Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в августе сведен с профицитом 25,15 млрд грн
|Енергетична суперечка ЄС та Росії: що змінить для України рішення СОТ
|Приключения Камара. Когда СБУ соберет в Киеве «теневое правительство ДНР»
|«Грозные» попы: Когда Онуфрий и компания убегут из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото 26 сентября ускорила снижение на решении ФРС США по ставке
|ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 п.п., до 2-2,25% годовых, как и ожидалось
|Индекс ПФТС 26 сентября продолжил нисходящее движение
|Депозитные ставки для физлиц 26.09.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.09.18
|Рынок акций Китая вырос 26 сентября на новости о возможности увеличения его доли в индексах MSCI
Это интересно
|Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
|Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
|«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля
|Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников