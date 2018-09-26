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ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 п.п., до 2-2,25% годовых, как и ожидалось
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами аналитиков.
В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте и в июне. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
ФРС в пресс-релизе по итогам заседания отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал.
Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки. При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как "стимулирующей".
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