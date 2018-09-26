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НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 7,85 коп. до 28,1400 грн
12:52 26.09.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 7,85 коп. до 28,1400 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 26 сентября, на 5,53 коп. до 28,0615 UAH/USD.
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