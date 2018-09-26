24 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $52,9 млн до $175,8 млн

В понедельник, 24 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 52,9 млн долларов по сравнению с 21 сентября до 175,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 63,8 млн долларов по сравнению с 21 сентября до 221,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник укрепился на 2 коп. до 28,08 UAH/USD.