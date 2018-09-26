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Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
10:58 26.09.2018 |
Корпорация Google анонсировала обновление правил рекламы в отношении финансовых продуктов и услуг. В результате будет разрешена реклама услуг обмена криптовалют в США и Японии. Об этом сообщается на сайте компании.
Однако такую возможность получат лишь сертифицированные криптовалютные компании:
«Рекламодателям потребуется пройти сертификацию в компании Google для той страны, где будут показываться их объявления. Подать заявку на сертификацию можно будет в октябре после обновления правил».
Страница «Финансовые продукты и услуги», где можно будет подробнее ознакомиться с новыми требованиями, обновится после вступления в силу новых правил.
Напомним, о запрете рекламы ICO и криптовалют Google сообщил в марте этого года.
До этого аналогичный запрет ввела социальная сеть Facebook. Однако уже спустя полгода компания разрешила предварительно утвержденным рекламодателям ограниченную рекламу криптовалют. Например, в список одобренных рекламодателей попала компания Coinbase.
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