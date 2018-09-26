Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США

Корпорация Google анонсировала обновление правил рекламы в отношении финансовых продуктов и услуг. В результате будет разрешена реклама услуг обмена криптовалют в США и Японии. Об этом сообщается на сайте компании.

Однако такую возможность получат лишь сертифицированные криптовалютные компании:

«Рекламодателям потребуется пройти сертификацию в компании Google для той страны, где будут показываться их объявления. Подать заявку на сертификацию можно будет в октябре после обновления правил».

Страница «Финансовые продукты и услуги», где можно будет подробнее ознакомиться с новыми требованиями, обновится после вступления в силу новых правил.

Напомним, о запрете рекламы ICO и криптовалют Google сообщил в марте этого года.

До этого аналогичный запрет ввела социальная сеть Facebook. Однако уже спустя полгода компания разрешила предварительно утвержденным рекламодателям ограниченную рекламу криптовалют. Например, в список одобренных рекламодателей попала компания Coinbase.



