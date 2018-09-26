Доллар стабилен к мировым валютам 27 сентября перед решением ФРС США по ставке

Курс доллара демонстрирует незначительную динамику по отношению к основным мировым валютам в среду утром в ожидании решения ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EET курс евро к доллару снижался до 1,1764 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1767 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 112,91 иены за доллар со 112,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 94,15 пункта.

Участники рынка ждут решения Федрезерва по базовой ставке по итогам очередного заседания 25-26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. В текущем году регулятор повышал ее уже два раза - в марте и июне. Кроме решения по ставке, инвесторы также ожидают комментариев ФРС относительно дальнейшего курса на ужесточение кредитно-денежной политики в США.

Еще одной темой, которая остается в центре внимания мировых финансовых рынков, является торговая неопределенность. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными. "США и Китай не добились прогресса в том, что касается торговых переговоров. В результате участники рынка избегают активных покупок рисковых активов", - сказала агентству Рейтер аналитик валютных рынков Sony Financial Holdings Кумико Исикава (Kumiko Ishikawa).