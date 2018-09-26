НБУ в ноябре объявит начальный уровень норматива LCR

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре объявит уровень, с которого стартует официальный расчет нового пруденциального норматива - коэффициента покрытия ликвидностью LCR (Liquidity coverage ratio).

Как сообщается на веб-сайте НБУ со ссылкой на первого заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову во вторник.

"Так, в 2018 году Национальный банк с целью поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности ввел новый пруденциальный норматив - коэффициент покрытия ликвидностью LCR (Liquidity coverage ratio), который сейчас банки рассчитывают в тестовом режиме, а с 1 декабря этого года норматив станет обязательным к исполнению. Уровень, с которого стартует официальный расчет LCR в декабре, будет объявлен в ноябре", - пояснила Е.Рожкова в ходе ежеквартальной встречи правления центробанка с руководителями 40 крупнейших банков страны.

Как сообщил в ходе встречи с банкирами глава правления НБУ Яков Смолий, в банковской системе формируется новый тренд - сокращение профицита ликвидности.

"Мы ожидаем, что в следующем году банковская система перейдет к дефициту ликвидности, поэтому стоит заранее подумать над ликвидными залогами, чтобы иметь возможность воспользоваться инструментами рефинансирования", - призвал банкиров глава НБУ.

