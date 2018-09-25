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Курсы валют по карточным операциям на 25.09.18
11:54 25.09.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 25 сентября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.8500
|28.1690
|32.5500
|33.2226
|4.1000
|4.3500
|ОТП Банк *
|28.0500
|28.2500
|32.9100
|33.3000
|Укрсоцбанк
|27.9500
|28.1500
|32.7000
|33.2000
|Ощадбанк
|27.7000
|28.2000
|32.0000
|33.2200
|2.7000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.9000
|28.2000
|32.7000
|33.2000
|Укрэксимбанк
|27.8500
|28.1500
|32.7000
|33.3500
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.2000
|32.6797
|33.1000
* данные за 24.09.18
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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