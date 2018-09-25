21 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $19,3 млн до $228,7 млн

В пятницу, 21 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 19,3 млн долларов по сравнению с 20 сентября до 228,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 33,4 млн долларов по сравнению с 20 сентября до 285,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 3 коп. в пятницу сохранился на уровне 28,06 UAH/USD.



