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Остатки средств на корсчетах банков 25.09.18
10:48 25.09.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 сентября
|52464.2
|21 сентября
|54970.1
|24 сентября
|52769.4
|25 сентября
|51971.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 25 сентября - 28,111097 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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