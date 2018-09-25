Золото незначительно дешевеет 25 сентября на укреплении доллара к мировым валютам

Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне роста курса доллара к мировым валютам в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,5 доллара, или 0,12%, до 1202,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,53% - до 14,27 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла оказывает укрепляющийся доллар. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 94,31 пункта.

Рост курс доллара происходит на фоне ожидания участниками рынка очередного заседания Федрезерва, которое состоится 25-26 сентября. Эксперты ждут повышения базовой ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. В текущем году регулятор повышал ставку уже два раза - в марте и июне.

Управляющий директор RBC Capital Markets Джордж Геро (George Gero) прокомментировал телеканалу CNBC, что повышение ставки ФРС в большой степени уже заложено в котировки.