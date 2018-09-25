Доллар дорожает к евро и иене 25 сентября в ожидании заседания ФРС США

Курс доллара незначительно растет по отношению к евро и иене во вторник утром в ожидании повышения базовой ставки ФРС на заседании регулятора на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EET курс евро к доллару снижался до 1,1742 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1749 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 112,88 иены за доллар со 112,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 94,34 пункта.

Участники рынка ждут очередного заседания американского Федрезерва, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение базовой ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. В текущем году регулятор повышал ставку уже два раза - в марте и июне. Повышение ставки поддерживает курс доллара.

Управляющий филиалом State Street Bank в Токио Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что если позиция ФРС окажется жестче, чем ожидает рынок, то это может дополнительно подтолкнуть курс доллара.