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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 5,47 коп. до 28,1168 грн
12:24 24.09.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 5,47 коп. до 28,1168 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 0,04 коп. до 28,0621 UAH/USD.
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