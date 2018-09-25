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21 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 900 млн гривен
12:02 24.09.2018 |
В пятницу, 21 сентября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 900 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков – 2 900 млн гривен на 84 дня 1 банку по ставке 20,00%.
Как сообщали Українські Новини, 20 сентября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 900 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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