20 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $12,4 млн до $248 млн

В четверг, 20 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,4 млн долларов по сравнению с 19 сентября до 248 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 39,7 млн долларов по сравнению с 19 сентября до 318,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 6 коп. в четверг опустился на 3 коп. до 28,06 UAH/USD.







