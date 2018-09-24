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20 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $12,4 млн до $248 млн
10:34 24.09.2018 |
В четверг, 20 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,4 млн долларов по сравнению с 19 сентября до 248 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 39,7 млн долларов по сравнению с 19 сентября до 318,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 6 коп. в четверг опустился на 3 коп. до 28,06 UAH/USD.
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