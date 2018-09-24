WhalePanda: мой вам совет — не торгуйте, 90% криптовалютных трейдеров потеряют свои деньги

Известный в криптосообществе биткоин-максималист WhalePanda убежден, что никому не стоит торговать криптовалютами. По его мнению, 90% трейдеров потеряют свои деньги, 5% выйдут в ноль и только оставшиеся 5% смогут заработать. Об этом он заявил в ходе панельной дискуссии с трейдером Тоном Вейсом и разработчиком Флорианом Майером на конференции Baltic Honeybadger 2018 в Риге.

«И никогда не торгуйте на свои сбережения», - добавил он для тех, кто не прислушается к его первому совету.

Примечательно, что Вейс, у которого 15 лет опыта торговли на традиционных рынках, согласился с мнением собеседника, подчеркнув, что «трейдинг - это азартная игра».

«Необходимо сохранять спокойствие и контроль как в покере. Чем больше сделок совершаете, тем выше риск. Я, например, осуществляю от 4 до 8 сделок в год», - отметил он.

Он призвал не копировать подходы других трейдеров и не верить слепо в торговые рекомендации.

«Если еще не потеряли все деньги на чужих советах, то немедленно бросайте это дело. Вам нужно разработать собственный подход и принимать решения на его основе. Для этого необходимо соответствующее образование. Если же у вас совсем нет никакого опыта, то, вероятно, лучше делегировать управление своими средствами тем, кто знает, что делает», - подчеркнул Вейс.

Ранее специально для ForkLog Вейс изложил основы криптовалютного трейдинга.





Отвечая на вопрос о предпочтениях в выборе торговых платформ, Вейс сказал, что хранит большую часть биткоинов в офлайн-хранилище, поскольку не хочет попасть в ситуацию, аналогичную Mt.Gox. Для трейдинга биткоином он предпочитает биржу BitMEX.

«Биткоин - это единственная криптовалюта, в которую я бы инвестировал. Помимо BTC я вкладываю исключительно в голубые фишки».

WhalePanda же торгует биткоином в парах с альткоинами с целью накопления первого. Сам он называет эту концепцию «монетарный биткоин-максимализм».

«Я все еще пользуюсь Poloniex, Bittrex, иногда Bitfinex. Когда речь о биткоине, выбираю Bitstamp. В основном ориентируюсь на суточные объемы, предпочитаю ТОП-20 или -30, поскольку они еще достаточно ликвидны».