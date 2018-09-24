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WhalePanda: мой вам совет — не торгуйте, 90% криптовалютных трейдеров потеряют свои деньги
09:36 24.09.2018 |
Известный в криптосообществе биткоин-максималист WhalePanda убежден, что никому не стоит торговать криптовалютами. По его мнению, 90% трейдеров потеряют свои деньги, 5% выйдут в ноль и только оставшиеся 5% смогут заработать. Об этом он заявил в ходе панельной дискуссии с трейдером Тоном Вейсом и разработчиком Флорианом Майером на конференции Baltic Honeybadger 2018 в Риге.
«И никогда не торгуйте на свои сбережения», - добавил он для тех, кто не прислушается к его первому совету.
Примечательно, что Вейс, у которого 15 лет опыта торговли на традиционных рынках, согласился с мнением собеседника, подчеркнув, что «трейдинг - это азартная игра».
«Необходимо сохранять спокойствие и контроль как в покере. Чем больше сделок совершаете, тем выше риск. Я, например, осуществляю от 4 до 8 сделок в год», - отметил он.
Он призвал не копировать подходы других трейдеров и не верить слепо в торговые рекомендации.
«Если еще не потеряли все деньги на чужих советах, то немедленно бросайте это дело. Вам нужно разработать собственный подход и принимать решения на его основе. Для этого необходимо соответствующее образование. Если же у вас совсем нет никакого опыта, то, вероятно, лучше делегировать управление своими средствами тем, кто знает, что делает», - подчеркнул Вейс.Ранее специально для ForkLog Вейс изложил основы криптовалютного трейдинга.
Отвечая на вопрос о предпочтениях в выборе торговых платформ, Вейс сказал, что хранит большую часть биткоинов в офлайн-хранилище, поскольку не хочет попасть в ситуацию, аналогичную Mt.Gox. Для трейдинга биткоином он предпочитает биржу BitMEX.
«Биткоин - это единственная криптовалюта, в которую я бы инвестировал. Помимо BTC я вкладываю исключительно в голубые фишки».
WhalePanda же торгует биткоином в парах с альткоинами с целью накопления первого. Сам он называет эту концепцию «монетарный биткоин-максимализм».
«Я все еще пользуюсь Poloniex, Bittrex, иногда Bitfinex. Когда речь о биткоине, выбираю Bitstamp. В основном ориентируюсь на суточные объемы, предпочитаю ТОП-20 или -30, поскольку они еще достаточно ликвидны».
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