Золото дешевеет 24 сентября на укреплении доллара к мировым валютам

Стоимость золота снижается в понедельник утром вслед за укреплением курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта дорожает на фоне торговых опасений и в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшей денежной политике.

По состоянию на 8.44 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,4 доллара, или 0,12%, до 1999,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,83% - до 14,24 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 94,27 пункта.

В центре внимания рынков находятся опасения, связанные с обострением торгового конфликта США и Китая. В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ заявил, что введет пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Валютный стратег DailyFX Илья Спивак, которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что динамика валютных курсов и цен на золото является незначительной, поскольку происходящее между США и Китаем в значительной степени уже было отыграно ранее.

Кроме того, участники рынка ждут очередного заседания ФРС США, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение базовой ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. В текущем году регулятор повышал ставку уже два раза - в марте и июне. Повышение ставки поддерживает курс доллара.