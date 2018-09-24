Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене 24 сентября на опасениях за торговые отношения США и КНР

Курс доллара незначительно растет по отношению к евро и снижается к иене в понедельник утром из-за увеличения спроса на более надежные активы в свете опасений относительно обострения торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET курс евро к доллару снижался до 1,1745 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1749 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 112,56 иены за доллар со 112,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 94,23 пункта.

Динамика валютных курсов ограничена, поскольку ряд азиатских рынков закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.

Спрос на более надежные активы увеличивается в понедельник после того, как газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники о том, что Китай отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон после введения новых импортных пошлин.

В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ заявил, что введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям.

"Торговая война Трампа, судя по всему, до сих пор никак не помогает улучшить ситуацию с дисбалансом в торговле США с Китаем или любой другой страной", - полагает главный стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), мнение которого приводит агентство Рейтер.