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Долларовый индекс сократил недельное падение, фунт дешевеет на заявлениях Мэй
16:37 21.09.2018 |
Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot в пятницу повысился на 0,2% и сократил недельное падение на фоне ослабления фунта стерлингов и стабилизации US Treasuries.
Британская нацвалюта резко дешевеет во всех парах на фоне выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявившей о двух нерешенных проблемах на переговорах с Евросоюзом.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1745 по сравнению с $1,1777 на закрытие рынка в четверг, когда американская валюта подешевела на 0,9%.
Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников рынка уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых.
Несмотря на то, что повышение ставки центробанком считается "бычьим" фактором для национальной валюты, в этот раз ожидания ее подъема расцениваются некоторыми трейдерами как сигнал к продаже доллара, пишет Bloomberg.
Так, эксперты BNP Paribas Asset Management ожидают падения курса доллара на 10% к корзине основных валют в течение ближайших 6-9 месяцев. Аналитики Invesco прогнозируют снижение стоимости доллара к евро на 3% к концу текущего года.
Трейдеры ждут от ФРС комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров. Кроме того, они отмечают, что и другие крупные мировые ЦБ приближаются к ужесточению политики.
"Мы достигли поворотного момента, после которого доллар должен подешеветь, - отмечает валютный аналитик BNP Paribas Asset Management Момчил Пожарлиев. - Курс доллара может опуститься до $1,25 в ближайшие 6-9 месяцев".
Эксперт также считает нынешний момент подходящим, чтобы открывать короткие позиции по доллару к иене.
Курс доллара к иене поднялся в пятницу до 112,69 иены против 112,49 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 132,38 иены по сравнению с 132,48 иены на закрытие предыдущей сессии.
Фунт упал на 1,3% к доллару и 1,1% к евро.
"Мы зашли в тупик", - сказала Т.Мэй о ходе переговоров с ЕС.
Глава британского правительства призвала соотечественников готовиться к выходу из Евросоюза (Brexit) без соглашения о сохранении доступа к единому рынку.
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