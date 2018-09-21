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Информация об агентстве
20 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 900 млн гривен
16:26 21.09.2018 |
В четверг, 20 сентября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 900 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передает BIN.ua.
Из них: overnight - 2 900 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщало агентство, 18 сентября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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