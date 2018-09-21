19 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $7,6 млн до $235,6 млн

В среду, 19 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 7,6 млн долларов по сравнению с 18 сентября до 235,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 10 млн долларов по сравнению с 18 сентября до 278,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 3 коп. в среду опустился на 6 коп. до 28,09 UAH/USD.