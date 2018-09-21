SEC: нам необходимо больше информации для принятия решения по биткоин-ETF VanEck и SolidX

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о начале официального процесса рассмотрения заявки на создание биткоин-ETF от нью-йоркских компаний VanEck и SolidX. Тем не менее ведомство обратилось к сообществу за дополнительной информацией. Об этом говорится в обнародованном на сайте SEC документе.

«В настоящее время этот процесс является целесообразным с точки зрения юридических и политических проблем, сопряженных с предлагаемыми изменениями в правила [Cboe BZX Exchange, Inc.]. Начало этого процесса не свидетельствует о том, что Комиссия пришла к каким-либо заключениям по затронутым вопросам. Комиссии необходимо больше вводных данных от заинтересованных в одобрении людей», - говорится в распоряжении ведомства.

На данный момент в SEC поступило порядка 1 400 комментариев.

Согласно документу, Чикагская опционная биржа (CBOE) подписала соглашение об обмене данными о биткоин-транзакциях, торгах и состоянии рынка с криптовалютной торговой платформой братьев Уинклвоссов Gemini.

В ведомстве попросили комментаторов разъяснить положение Gemini на рынке цифровых валют и оценить вероятность повышенной волатильности на этой площадке в связи с возможными торгами биткоин-ETF.

Так, до 30 сентября ведомство должно было определиться с решением: одобрить, отказать или же инициировать процесс разбирательства. В SEC выбрали последнее, что, вероятнее всего, снова может затянуть процесс вплоть до следующего года.

Напомним, VanEck и SolidX подали совместную заявку на биткоин-ETF в начале июня этого года. В случае одобрения регулятором CBOE сможет добавить продукт в листинг.