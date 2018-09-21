Иена дешевеет к доллару 21 сентября на снижении торговых опасений после заявлений КНР

Курс иены снижается по отношению к доллару в пятницу утром в рамках сокращения спроса на более надежные активы после заявлений Китая относительно торговой войны с США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EET курс доллара к иене рос до 112,75 иены за доллар со 112,48 иены, курс евро к доллару рос до 1,1781 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1777 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 93,91 пункта.

Участники торгов обратили внимание на заявления представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, сделанные днем ранее. По его словам, Китай не собирается делать курс юаня инструментом в торговой войне с США. Он отметил, что Китай не будет заниматься конкурентной девальвацией курса национальной валюты и будет дальше сохранять его на рациональном стабильном уровне.

Старший стратег SMBC Nikko Securities Макото Нодзи (Makoto Noji), чьи слова приводит агентство Рейтер, полагает, что данное заявление китайской стороны усилило надежды на рынке на более мягкий исход торговой войны между США и КНР. На этом фоне произошло увеличение интереса инвесторов к рисковым активам, а спрос на более надежную японскую иену сократился.